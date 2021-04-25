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صحة القليوبية: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير حميات بنها

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير مستشفى حميات بنها، ورفع كفاءتها، ضمن خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضي والتعامل مع جائحة كورونا

وقال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المستشفى، وتجديد وترميم الأقسام الداخلية للمرضى، واستلام وتركيب تانك الأكسجين ليصل إلى جميع غرف المرضى دون معاناة.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى افتتاح العناية المركزة واستقبال المرضى بعد إغلاقها للتطوير ورفع الكفاءة حتي تكون على المستوي المناسب لخدمة المريض.

وأكمل أن تطوير مستشفى حميات بنها يشمل عناية مركزة سعة ١٤ سرير للكبار، و٦ أسرة عناية أطفال، و٥ أسرة بعناية القلب، بالإضافة إلى تشغيل ٣٦ سرير داخلي بعد التطوير ومد شبكة الغازات لغرف المرضى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جاري استكمال التطوير بباقي المستشفى من الاستقبال والعيادات الخارجية وغيرها من الأقسام لتكون حميات بنها إحدى مستشفيات القليوبية النموذجية.

كما تشهد مستشفى حميات بنها أعمال تطوير وأعمال رفع كفاءة لمبنيين بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المحافظ وجارى تطوير سكن الأطباء ورفع كفاءة العناية المركزة وعناية الأطفال، وسيتم توفير أجهزة الأشعة المقطعية والأجهزة الطبية الأخرى.

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