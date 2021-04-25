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سعر اليورو اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم الأحد 25-4-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.83 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.73 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.77 جنيه للشراء .
18.92 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
18.80 جنيه للشراء.
18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.79 جنيه للشراء.
18.98 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.66 جنيه للشراء.
18.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.77 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.

 

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