التعليم العالي تعلن الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن القرارات الوزارية التي صدرت خلال الثلاثة أشهر الماضية، لبدء الدراسة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في عدد من الكليات بـ الجامعات الخاصة والأهلية.



وصدرت القرارات الوزارية لبدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس في جامعات (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر - العلمين الدولية – الجلالة - بدر – مصر للعلوم والتكنولوجيا - سفنكس – حورس – دراية)، كما صدرت قرارات وزارية لبدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في جامعات (مصر للعلوم والتكنولوجيا – مصر الدولية – 6 أكتوبر – المستقبل – البريطانية في مصر – فاروس – النيل الأهلية)، بالإضافة إلى صدور القرار الجمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر".



وجاءت أسماء الكليات التي صدرت لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالي:



أولًا: مرحلة البكالوريوس

1- جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة: (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – العمارة – علوم وهندسة الحاسبات – الصناعات التكنولوجية – الهندسة – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية – الفنون والتصميم – العلوم الإدارية – العلوم – الزراعات الصحراوية).

2- العلمين الدولية: (الصيدلة – الأعمال – الفنون والتصميم – الهندسة – الدراسات القانونية – علوم وهندسة الحاسبات).

3- جامعة الجلالة: (الطب - الصيدلة – طب الأسنان – العلاج الطبيعي – التمريض – العلوم الأساسية المتقدمة - العلوم الإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - الفنون والتصميم – الإنتاج الإعلامي – علوم وهندسة الحاسبات).

4- جامعة بدر: (تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

5- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (التمريض - العلوم الصحية التطبيقية).

6- جامعة سفنكس: (طب وجراحة الفم والأسنان – العلاج الطبيعي).

7- جامعة حورس: (الطب البشري).

8- جامعة دراية: (إدارة الأعمال).



ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا

1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (الدراسات العليا بكلية الطب البشري – الماجستير بكلية الأثار والإرشاد السياحي – الماجستير بكلية طب الفم والأسنان).

2- جامعة مصر الدولية: (برنامج الماجستير البيني بين كليتي المعلومات والحاسبات وكلية إدارة الإعمال والتجارة الدولية في تخصصات علوم الحاسبات وإدارة الأعمال).

3- جامعة 6 أكتوبر: (الماجستير في العلوم الصيدلية بتخصص العقاقير بكلية الصيدلة - الدراسات العليا بكلية الطب البشري – ماجستير اللغة الإنجليزية بشعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة).

4- جامعة المستقبل: (دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية – ماجستير العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي - دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية).

5- الجامعة البريطانية في مصر: (ماجستير العلوم في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال).

6- جامعة فاروس: (برامج الماجستير بكلية طب الأسنان – الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية).

7- جامعة النيل الأهلية: (الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب – الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال)