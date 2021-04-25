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رئيس وزراء أرمينيا يعلن استقالته قبل الانتخابات التشريعية المبكرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:21 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، استقالته قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 يونيو، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وكان باشينيان، أعلن أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، ستجري في 20 يونيو عام 2021، وأشار إلى أنه سيستقيل رسميا من منصبه في أبريل، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات.

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