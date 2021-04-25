محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء



هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ال39 لتحرير سيناء، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.



كما هنأ المحافظ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية التاريخية تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التى تمكنت من تحقيق النصر على أرض سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان وأن يحفظها من كل شر.