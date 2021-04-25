محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء

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محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء
الأحد 25/أبريل/2021 - 11:22 ص
محمد طه
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هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ال39 لتحرير سيناء، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".
كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.
كما هنأ المحافظ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية التاريخية تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التى تمكنت من تحقيق النصر على أرض سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان وأن يحفظها من كل شر.
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