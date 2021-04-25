في الحلقة الثانية عشر من "النمر".. محمد إمام يحاول قتل محمد رياض والأخير يضربه بالرصاص

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الثانية عشر من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول محاولة "النمر"محمد إمام في قتل "عنتر الحلق"بيومي فؤاد أثناء تواجده في الحمام الخاص بالاستجمام، لكنه يتركه بعدما يجعله يشعر بالفزع، ثم يترك علامة النمر على إحدى جدران المكان الذي يتواجد فيه، بالإضافة لجملة"القديم راجع"، ثم يذهب مسرعًا لشارع الصاغة ويقابله"نوح" محمد إمام و"شمس"نيرمين الفقي وتأخذه معها إلى منزلها.



ثم يطلب "عنتر" من "شمس" أن يتحدث معها بمفردها ويحكي لها ما حدث معه، ويخبرها أن "النمر" يريد قتلهم جميعًا.



يحاول"الشيمي"محمد رياض إقناع "شمس" بالزواج منه، لكنها ترفض، فيدخل "علي" محمد مهران عليهم فيخبره أنه يريد الزواج من والدته، فيرفض، ويخبره أنه يكرهه، فيخبره "الشيمي" بأن هناك أشياء كثيرة لا يعرفها، لكنه يرفض الاستماع إليه، وتطرده "شمس"من محلها.



تطلب "شمس"نيرمين الفقي من "نوح" محمد إمام بأن يدخل معها إحدى المزادات ويساعدها أن يرسى المزاد عليها وبالفعل ينفذ اتفاقه معها، وتعطيه خمسون ألف جنيه مكافأة له، وفى تلك اللحظة يذهب أحد العاملين في محل "الشيمي" ليخبره أن "نوح" محمد إمام دخل مزاد ودفع أربعة مليون جنيه، فيدخل "نوح" عليه ويحكي له ما حدث فى المزاد ويعطيه الخمسين ألف جنيه لكي يضعهم عنده.





لقاء "فريدة" ولاء الشريف مع "ملك " هنا الزاهد " وتهددها ألا تقف أمامها الفترة القادمة، وتحاول" ملك" معاتبتها على ما حدث ولكنها تجد بداخلها غل كبير تجاهها.



يركب "الشيمي" محمد رياض سيارته متجهًا لمنزله، ويقوم بمهاتفة المهندسة التي يرغب في الزواج منها، ويتفق معها على مقابلتها لتناول الغذاء معها في اليوم التالي، وبعد انتهاء المكالمة يجد "النمر" خلفه، يُحاول أن يخنقه لكنه يحاول أن يفلت منه، فيحمل مسدسه، ويقوم بضرب "النمر" في يده لتنتهي الحلقة على ذلك .



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.