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البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بحي القباري بالإسكندرية، لبدء صلوات قداس أحد الشعانين الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر اليوم.

وتقام صلوات أسبوع البصخة الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة شعبية بحد أقصى ٢٥ ٪ من سعة كل كنيسة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارك قداسة البابا في الصلوات، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) الأنبا إيلاريون (قطاع غرب التابع له حي القباري) الأنبا هرمينا (قطاع شرق). والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في شهر مايو من العام الماضي الكاتدرائية ضمن افتتاحه لمشروع بشائر الخير 3 بينما دشنها قداسة البابا في أكتوبر الماضي.
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يصلي "الشعانين" في كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور)

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