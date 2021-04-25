مياه سيناء: تنفيذ 30 تجمعا تنمويا في شمال ووسط وجنوب (فيديو)

قال اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 20 إلى 30 تجمع تنموي في شمال ووسط وجنوب سيناء.





وأشار "بده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم يقومون بتشغيل محطات المياه في هذه التجمعات التنموية، لافتا إلى أن التجمع التنموي يشمل كل أنواع الأنشطة الخدمية.



