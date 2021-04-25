تحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 200 شيشة وغلق 15 مقهى بالقليوبية

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فجر اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينه بنها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينه بنها، وشرطه المرافق لتطهير شوارع المدينه من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.



زتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما جرى إزالة العديد من عربات الكارو، وتحرير محاضر لأصحابها، كما جرى أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.



وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أجرى الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المقهى.



كما جرى المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة

وخلال الجوله لاحظ المحافظ معرض سيارات يقوم بافتراش سيارات ودراجات علي حرم الطريق الزراعي وذلك بدون ترخيص امام مصنع توشيبا العربي وعلي الفور وجه المحافظ برفع الاشغالات وتحريم محضر لديه.



وشنت جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والاحياء بحملات مكبرة مساء أمس السبت أسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 15 مقهى وبذلك يصبح اجمالى المخالفات على مدار الثلاثه عن ضبط حوالي 700 شيشة وتحرير 353 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.