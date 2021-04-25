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أقباط مصر يحتفلون بأحد السعف

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يحتفل أقباط مصر اليوم بأحد السعف، وهو ما يسمى بأحد الشعانين و هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس (أورشليم).


ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

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