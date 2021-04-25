Advertisements

البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة)

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

نعى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، لشعب مصر وقيادته السياسية، بقلوب يملاوها الحزن، ضحايا قطار بنها – المنصورة، والذى ادمى قلوبنا، مضيفًا: وإذا يتابع المجلس عن كثب التحقيقات تجريها النيابة العامة فى الحادث الأليم وما تسفر عنه من نتائج والوقوف على المتسبب، فأنه يتقدم بخالص المواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعين أن يتغمد شهداء الحادث برحمته ويلهم ذويهم صبر المؤمنين وأن يعجل بشفاء المصابين .

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى"، أنه وفقا لجدول جلسات أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجارى فسوف يلقى وزير النقل والمواصلات بيانا عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة لاسيما السكك الحديدية


الجلسة العامة لمجلس النواب

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022

 

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قطار بنها ضحايا قطار شهداء حادثة حنفى جبالى

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 22 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ 39 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لظروف خاصة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رغم الفوز الكبير على إنبي.. "عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 18 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 12 ساعة

بوكتينيو يوجه ضربة قوية لنجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

‏البرلمان يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة

البرلمان يقف دقيقة حداد على شهداء حادث المنيا

وزير الشباب والرياضة يقف دقيقة حداد علي شهداء حادث قطار محطة مصر.."صور"

دقيقة حداد علي ارواح شهداء رمسيس قبل مران القناة

مجلس النواب يقف دقيقة حدادا على روح ضحايا حادث قطاري سوهاج

مدير أمن القليوبية يصل لموقع حادث قطار القاهرة-المنصورة بطوخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 ص

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

لظروف خاصة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل

11:31 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى