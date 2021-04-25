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الثقافى النمساوى يشارك فى كايروترونيكا بعملين فنيين

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي
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يشارك المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان كايروترونيكا والتي تقام في الفترة من 26 أبريل حتى الاول من مايو بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية وفاكتوري سبيس بمنطقة وسط المدينة وذلك من خلال عملين فنيين لثلاثة مبدعين هم ايمانويل جولوب ، جريجور لادينهاوف وليونهارد لاس .

يعرض ايمانويل جولوب عمله الفنى فى فاكتوري سبيس بوسط المدينة تحت عنوان "عمل لا شيء" فيقدم تصميم اليكترونى يفحص قياسات النشاط الكهربائى للمخ حتى يصل المتلقى الي حالة من السكون التأملي وذلك لاثارة النقاش حول معتقد المزج بين النشاط الصاخب والانتاجية والفاعلية والمنتشر بشدة .

اما الثنائى جريجور لادينهاوف - ليونهارد لاس يقدمان بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية عمل فنى مركب بعنوان "حدائق الانتروبيا" ويوجهان من خلاله الدعوة للجمهور للقيام بتجربة استكشافية حيث يشيدان حديقة افتراضية تمثل منظومة بيئية شعرية تمكن الزائر من القيام برحلة سمعبصرية فى عالم المناظر الطبيعية متحديان أحد أكثر أنواع الفنون الانسانية أصالة وهو زراعة الحدائق حيث يتم استكشاف الاساطير التي تدور حولها والجماليات وأنماط الادراك.

ويجرى الفنان جريجور لادينهاوف حديث فني اون لاين وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 27 ابريل بمركز التحرير الثقافي يعقبه عرض مجموعة من الافلام القصيرة لمهرجان ارس اليكترونيكا لمجموعة من الفنانين العالميين.

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