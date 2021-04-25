رئيس "النواب" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.





وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022.





كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021، 2022.



