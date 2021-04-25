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رئيس "النواب" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022.

كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021، 2022.

وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

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حنفى جبالى جلسة عامة النواب البرلمان

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