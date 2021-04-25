كشف ملابسات فيديو إدعاء التعدي على أحد سائقي الأجرة بالضرب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص إدعى خلاله قيام مجهولين بإستيقافه وآخرين من قائدى سيارات الأجرة وسحب تراخيصهم والتعدى عليهم بالضرب دون وجه حق.





بالفحص أمكن تحديد القائم على بث الفيديو وتبين أنه سائق سيارة أجرة، وقرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة إستوقفه (3 أشخاص)، وطلبوا منه التراخيص وحال طلبه إثبات شخصيتهم حدثت بينهم مشادة كلامية وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب.





عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم وتبين أنهم (3 من العاملين بسرفيس محافظة القاهرة، حيث قرروا بقيامهم بتنفيذ حملة على سيارات الأجرة المخالفة بالمنطقة، وأنكروا تحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين وحدوث المشادة لإعتراض الأول على إبراز التراخيص.



