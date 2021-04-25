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ضبط 10 قضايا متنوعة وتنفيذ 163 حكما قضائيا متنوعا في يوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (10) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس- معدات مستعملة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (115) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1302) مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (163) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجالى مكافحة جرائم " تزوير المستندات تم ضبط عدد (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

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