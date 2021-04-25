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سقوط لصوص مركبات التوك توك بعد إصابة سائق بطلقة خرطوش في قنا

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد المواطنين في قنا بالإكراه وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت من (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، أنه أثناء توقفه بمركبة "التوك توك" الخاص به بجوار موقف البلينا في سوهاج، طلب منه أحد الأشخاص توصيله إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وحال سيره بإحدى المناطق فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح نارى، ولدى مقاومته أطلق تجاهه عيارا ناريا فأحدث إصابته "برش خرطوش"، واستولى على مركبة التوك توك.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول (فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضاف المتهم الأول بإستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه وإطلاقه العيار النارى من السلاح المضبوط مُحدثًا إصابته، وإقتصر دور المتهم الثانى على تأمين الطريق، كما أرشدا عن مركبة "التوك التوك" المستولى عليها لدى عميلهما (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز)، وأمكن ضبط الأخير والمركبة.

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