رئيس "النواب": تحرير سيناء ستظل ذكرى مضيئة في قلوب وألباب كل المصريين



افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.





ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة، التهنئة للشعب المصري، بمناسـبة عيد تحرير سيناء، قائلًا: تحتفل مصر اليوم، بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب كل المصريون وهي عيد تحرير أرض سيناء الغالية، ذلك اليوم الذى يحمل إلينا ذكرى خالدة حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وهي ذكرى ستظل مضيئة في قلوب وألباب كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، والذي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.



وأضاف رئيس مجلس النواب، "تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين واجهوا أعتى الغزاة على مر التاريخ، وخاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا في معارك الشرف والفداء دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها".





ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة العامة، أيضًا، اليوم، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.



كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021، 2022.



وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

