الكهرباء: لدينا إنتاج يكفي احتياجاتنا.. ويوجد احتياطي كافي (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حجم المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء، مشيرا إلى أنه تم ضخ ما يزيد عن 700 مليون جنيه لزيادة واستقرار التغذية الكهربائية بجنوب سيناء.





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم مد كابلات كهربائية، وشبكات نقل لضمان استمرار التغذية الكهربائية، منوها بأن تكلفة المرحلة الأولى فقط من مشروعات تأمين التغذية الكهربائية لشبكات النقل بسيناء إلى مليار و640 مليون جنيه.





وثمن إنشاء محطتين كهرباء في المساعيد والشيخ زويد، مشيرا إلى أنهم محطات هامة جدا حيث أن هذه المنطقة كانت تشهد انقطاعات كثيرة جدا، وتعديات على أبراج الكهرباء، ومن ثم وجود محطات كهربائية ذات جهد مرتفع يضمن أن التوزيع الكهربائي يكون مستقر.



