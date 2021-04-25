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تنفذ 144 حكما وضبط 98 قضية متنوعة في حملات أمنية بالفيوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى.. بحوزة 5 متهمين " لأربعة منهم معلومات جنائية"، وضبط (6) قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية، وضبط (5) قطع سلاح أبيض.. بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (144) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (7) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وضبط (5) مراقبين هاربين.

وأثمرت الجهود عن ضبط (98) قضية متنوعة أبرزها "مصنفات فنية – تموينية"، وضبط (72) قضية مخالفة مرورية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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