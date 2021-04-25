روسيا تسجل 8780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 8780 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8828 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2526 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 332 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقارنة مع 399 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 12 أبريل، فيما تماثل 7540 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أصبح أربعة ملايين و762569 إصابة مؤكدة منها 108232 حالة وفاة و266329 حالة نشطة وأربعة ملايين و388008 حالات شفاء.

ولفتت روسيا، إلى أنها أجرت حتى اليوم أكثر من 127.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 324 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.