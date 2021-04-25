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الري تعلن الانتهاء من تبطين 1585 كيلو مترا من الترع

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1585 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

أضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.

وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

جدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

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