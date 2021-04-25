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وزير النقل يتابع اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى لطريق الصعيد الصحراوي الغربي

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

واشتملت المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا.

وتضمنت إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الإلتزام بالتنفيذ وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وشدد على إزالة اي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين، بحسب تعليمات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أهمية الطريق حيث سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون، وأنه سيكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

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وزير النقل كامل الوزير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

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