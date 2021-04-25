مأمورية عش البلبل| ليلة سقوط عصابة استعراض القوة في أكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة بإستعراض القوة وإستخدام الأسلحة النارية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات مفادها قيام 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيتي "إستعمال قوة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة بإستعراض القوة وإستخدام الأسلحة النارية وإتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.









أعدت مأمورية برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة اكتوبر، وتم إستهداف المنطقة بالحملة المكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، لاب توب، 7 كروت بنكيـةATM- خاصين بأحد المتهمين، 4 هواتـف محمولة، مبالغ مالية - 3 سيارات.







بمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية وكروت الإئتمان وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

