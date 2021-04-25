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عضو بـ "الشيوخ": مصر والإمارات لديهما تفاهم كبير حول قضايا المنطقة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبى للقاهرة تمثل امتداد للعلاقة التاريخية بين مصر والإمارات ودليل قوى على قوة العلاقات العربية فى الوقت الحالى، لما لها من مدلول قوى وتأثير كبير على القضايا التى تشهدها المنطقة.


وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تربطها بالإمارات علاقة قوية للغاية، ففى الوقت الذى تقف فيه الإمارات إلى جانب مصر فى قضية سد النهضة، فإن مصر ستظل تؤكد على رفضها الكامل لأى تدخل يؤثر على سيادة الدول العربية وعلى رأسها الخليج العربى.

وأوضح الهضيبي، أن الفترة الأخيرة تشهد تعاونًا ثنائيًا من نوع خاص بين القاهرة وأبوظبى فى مختلف المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كما أن الإمارات قدمت كمية كبيرة من لقاح كورونا كهدية لمصر كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت هام نظرًا لما تشهده المنطقة من قضايا وملفات هامة ليتم تبادل وجهات النظر بين الزعيمين وتعظيم مساعى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

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