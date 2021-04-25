تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير فى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: ريجيلون، داير، الدرفيلد، اورييه.

خط الوسط: موسي سوسكو، ندومبيلي، هويبيرج.

خط الهجوم: هاري كين، سون، جاريث بيل.



