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الزمالك يفقد نجمه أمام البنك الأهلي

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:46 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يغيب نجم الزمالك عن مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الزمالك أن عبد الشافي خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي غدا الاثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا عبد الشافي الزمالك البنك الاهلي

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