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جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لضبط المخالفات بالمدينة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
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قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مسائية مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن غلق عدد كبير من المقاهي والكافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة. 
 
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم التحفظ على عدد كبير من المعدات المخالفة، ورفع إشغالات الطرق وتحرير محاضر  للمخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخلفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وفي سياق متصل، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت بشن حملات  لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة. 
 
وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 1462 بالحى الرابع مجاورة 7، بجانب رصد أفراد يقومون بتركيب إعلانات بدون تصريح بشارع جمال عبدالناصر، كما تم رفع الإشغالات بمحور الكفراوي وضبط لودر بجنوب الأحياء يقوم بأعمال مخالفة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن. 
                            
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات، واستمرار حملات إزالة المخالفات مع استمرار المتابعة والرصد للمخالفين.
 
                              

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