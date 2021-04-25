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بعد استقالة 'هيكل' بدقائق.. غلق الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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في موقف غريب، حرص القائمون على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، بغلق الصفحة، بعد دقائق من استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على الرغم من أن الصفحة خاصة بالوزارة وليس الوزير.

ولم تختص الصفحة بنشر فعاليات الوزير فقط، ولكن كانت تنشر ما يخص مجلس الوزراء، وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، والقرارات المهمة الصادرة عن الحكومة.

يذكر أن القائمون على إدارة الصفحة من مكتب الوزير السابق أسامة هيكل، الذي تقدم باستقالته منذ قليل، من منصب وزير الإعلام لأسباب خاصة.

وكان قد صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لظروف خاصة. 

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