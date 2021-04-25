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أفغانستان تعلن مقتل موظف بالقصر الرئاسي بهجوم مسلح وسط كابول

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:01 م
الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
وكالات
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قتل موظف حكومي بالقصر الرئاسي في أفغانستان، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون فى كابول، مساء أمس السبت.

 

ووقع الحادث فى منطقة باجمان بالعاصمة كابول، عندما كان الموظف الحكومي أحمد فؤاد أميرى، فى طريقه إلى أحد المساجد، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

 

وبدأت الشرطة الأفغانية، تحقيقًا فى الحادث، بينما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.

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