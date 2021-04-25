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"اللي عاوز يقول بيطبل لبنته يقول"..أحمد زاهر يشيد بأداء ابنته في "نسل الأغراب"

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان أحمد زاهر بأداء ابنته ملك، في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة "ON"، وقام بتوجيه رسالة لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد زاهر مقطع فيديو لابنته ملك من الحلقة الـ١٢ من مسلسل "نسل الأغراب"، و علق عليه قائلاً:"بنتي فخور بيكي يا رغدة الغريب واللي عاوز يقول بيطبل لبنته يقول ده إحساسي واللي حسيته فقولته".

وتابع أحمد زاهر قائلاً :"انتي ممثلة جميلة وأجمل ما فيكي إحساسك الصادق اللي مفيهوش أي اصطناع، كنتي هايلة في المشهد ده يا ملوكه برافو عليكي، نسل الأغراب، رغدة الغريب".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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