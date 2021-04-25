مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

كشفت مصادر عن الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، منذ قليل.





وقالت المصادر في تصريحات لـ"الفجـر"، إن آخر اجتماع لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، الذي عُقد بمؤسسة روزاليوسف، يوم الأحد 4 أبريل الجاري، كان أحد الأسباب المهمة.





وطالب رؤساء التحرير في اجتماعهم، سلطات الدولة المُختصة، إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف ما وصفوه بـ"المسار غير المعهود" بين أحد أعضاء الحكومة المصرية، وإعلام الدولة المصرية.





كما طالب رؤساء التحرير في ذلك الاجتماع، نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية، دون ذكر اسمه؛ وذلك بسبب تصرفات غير مقبولة من قِبل من أؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.





جاء ذلك على خلفية أزمة نشبت بين الوزير ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وعدد من الإعلاميين، بسبب تصريحات أدلى بها، حول وضع الصحافة والإعلام فيه مصر.





وعقد الوزير لقاء سابق مع بعض رؤساء التحرير والإعلاميين في الوزارة، لإذابة جليد هذه الأزمة، إلا أنه لم ينجح في ذلك.



