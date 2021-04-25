مدرب منتخب الأرجنتين يعلق على إمكانية مشاركة صلاح في الأولمبياد





تحدث فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، عن إمكانية استدعاء صلاح لتمثيل مصر في أولمبياد طوكيو.





وقال فرناندو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "استدعاء محمد صلاح ونجوم العالم يزيد من قوة أولمبياد طوكيو".





وأتم: "سنكون حريصين للغاية في اللعب أمامه، ونرى كيف سنتمكن من تفادي خطورته في مواجهتنا ضده".



