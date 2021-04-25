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الزمالك يرحب ببيع عواد نهائياً

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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رحبت إدارة الزمالك والجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون برحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، عن الفريق نهاية الموسم.

وكان عواد قد طلب الرحيل عن القلعة البيضاء بعد عودة باتريس كارتيرون لمنصب الرجل الأول في الفريق حيث أن الأخير يعتمد كليا على محمد أبو جبل ومحمود جنش حارسي الفريق.

ووافقت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على رحيل الحارس بناءاً على طلب الجهاز الفني، لكن على سبيل البيع النهائى وليس الإعارة كما طلب الحارس، للتخلص من الراتب الذي يحصل عليه الاعب.

وحدد الفارس الأبيض قيمة عقد حارسه حيث بلغت قيمته 15 مليون جنيه للموافقة على بيعه داخل مصر ومليون دولار لبيعه خارج مصر فى حالة تلقيه عرضا من أحد الأندية الخليجية.

جدير بالذكر أن عواد قد تلقى أكثر من عرض للإعارة فى يناير الماضى من أندية الإسماعيلى وسيراميكا والبنك الأهلى ولكن تم رفضها جميعا.


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