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يستخدم واحد من كل ستة أشخاص أسماء حيواناتهم الأليفة ككلمة مرور

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف
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يستخدم ما يصل إلى 15٪ من البريطانيين أسماء حيواناتهم الأليفة ككلمات مرور "لحماية" حساباتهم عبر الإنترنت، وفقًا للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC). واستشهدت الوكالة بأرقام من استطلاع كشفت كيف أن عددًا مقلقًا من البريطانيين يتركون أنفسهم فرصة سهله للاستيلاء على حساباتهم وعرضة للهجمات الأخرى.

يستخدم ما يصل إلى 14٪ أسماء أفراد العائلة كجزء من كلمات المرور الخاصة بهم. 13٪ آخرون يستخدمون تاريخًا مهمًا بالنسبة لهم، مع 6٪ يقومون بدمج اسم النادي أو الفريق الرياضي المفضل لديهم في كلمات المرور الخاصة بهم. كما اعترف 6٪ بأنهم يستخدمون كلمة " password" ككل أو جزء من كلمة المرور الخاصة بهم.

في جميع هذه الحالات، يمكن لمجرمي الإنترنت اختراق الحسابات بسهولة. ولم تختلف نتائج الاستطلاع كثيرًا عن دراسة مماثلة قبل ثلاث سنوات.


قال نيكولا هدسون، مدير السياسات والاتصالات في المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: "قد نكون أمة تحشق الحيوانات، ولكن استخدام اسم حيوانك الأليف ككلمة مرور قد يجعلك هدفًا سهلاً لمجرمي الإنترنت القساة"

من الجدير بالذكر أن اختيارات كلمات المرور السيئة تؤثر على الأشخاص في جميع أنحاء العالم ولا تقتصر على المملكة المتحدة فقط؛ تظهر أحدث قائمة سنوية بكلمات المرور الأكثر استخدامًا وفرة من هذه الأمثلة.

كما حث المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة الجميع على تجنب خطأ شائع آخر في كلمة المرور - إعادة تدوير نفس كلمة المرور مرارًا وتكرارًا لجميع الحسابات. بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام كلمة مرور أو عبارة مرور فريدة وقوية لكل حساب من حساباتك، لا سيما الحسابات القيمة، وقم بإقرانها بحماية إضافية لاحقة مثل المصادقة متعددة العوامل. لتجنب متاعب تذكر كل بيانات تسجيل الدخول هذه، يجب عليك أيضًا التفكير في استخدام برامج إدارة كلمات المرور.

كشف الاستطلاع أيضًا أن الأشخاص ينشئون المزيد من الحسابات عبر الإنترنت، حيث قال 27٪ ممن تم اختبارهم إن لديهم أربعة حسابات جديدة على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أفاد 6٪ أنهم أضافوا أكثر من 10 حسابات جديدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

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