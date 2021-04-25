تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليدز في الدوري الإنجليزي





يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليدز يونايتد، على أرضية ملعب إيلاند رود، معقل فريق ليدز.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، في حين يتواجد نادي ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف – توانزيبي – وان بيساكا – أليكس تيليس.

خط الوسط: فريد – بوجبا – برونو فيرنانديز – ماتيتش.

خط الهجوم: جرينوود – إدينسون كافاني.



