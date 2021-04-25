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محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل افتتاح المنطقة الأزهرية (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل افتتاح منطقة شمال سيناء الأزهرية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ليست لصالح الطلاب فقط، وإنما يوجد بها بيت الزكاة، وأنشطة أخرى عديدة.

وأشار "شوشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم إضافة خدمة جديدة لعلماء الازهر بالمنطقة الأزهرية وهى خدمة لم الشمل، مؤكدا أن هذه المنطقة بمثابة منبر تنويري داخل محافظة شمال سيناء، وسيتم افتاح مجمع معاهد أزهرية في نخل بعد غدا.

وأوضح أن تكلفة إنشاء مجمع المعاهد الأزهرية في نخل تكلفته تصل إلى 15 مليون جنيه، وهذا المجمع سيخدم الطلاب من مرحلة الطفولة إلى المرحلة الثانوية.

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