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سعر وموعد الإنتاج.. التفاصيل الكاملة للقاح "سبوتينك" المنتظر تصنيعه بمصر

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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في ظل جهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان، لتصدي لفيروس كورونا اللعين، نجحت الوزارة في عقد اتفاقيات لإنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر:

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر:

موعد إنتاج اللقاح:

كشف الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس إدارة مينا فارم والعضو المنتدب، الموعد المبدئي لبداية الإجراءات الأولية لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي في مصر.

وأضاف: "أتوقع أنه في أواخر نوفمبر المقبل سيكون بوسعنا بداية إجراءات الإنتاج الأولية للقاح لتبدأ بعدها هيئة الدواء في التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات بنسبة 100%، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك لقاح سبوتنيك، وسيتم نقل التكنولوجيا يعني تصنيع اللقاح في مصر، فهناك عدم تمييز دائمًا بين مسالة الهندسة الوراثية في مراحلها المختلفة وبين آخر مراحلها وهي الفنش".

نقل التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج اللقاح:
وأوضح رئيس مجلس إدارة مينا فارم والعضو المنتدب، أنه تم الاتفاق بين الشركة وهيئة الدواء وصندوق الاستثمار الروسي أنه ستبدأ عملية نقل التكنولوجيا المتعلقة بالعملية الفنية للإنتاج بين الجانب الروسي والشركة لمدة ثلاثة أشهر في برلين يعقبها ثلاثة أشهر في مصر.

وتابع: "الشركة التي تقوم بعمليات هندسة وراثية فهذا يعني أن لها رخصة خاصة لإنتاج المستحضرات المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية فالتمييز مهم جدًا فسهل لاي شركة أن تقول سننتج ولكن الأهم هو مسألة نقل التكنولوجيا، حيث سيتم الإنتاج من الخلية التي تنتج إلى مرحلة الفاكسين النهائي".
سعر اللقاح:

وأعلن الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس إدارة مينا فارم والعضو المنتدب، عن تكلفة العقد المبرم قائلا "في مراحل الاتفاق الثلاثة وحتى مرحلة نقل التكنولوجيا تتحمل كل شركة تكاليفها ولكن بعد توقيع الشق التجاري يبدأ دراسة السعر وزيادة الكفاءة الإنتاجية ومدى تأثيره على السعر وهذا لا يتم إلا في آخر مراحل النقل التكنولوجي".

جرعات اللقاح:

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بحثت مع السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

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