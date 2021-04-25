رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي و القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار".



