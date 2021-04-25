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رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي و القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:35 م
هدير حمزة
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هنأ المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار".
وتابع: "نسأل الله أن يرحم شهداء الوطن وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن وسالت دمائهم الطاهرة في تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان".
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