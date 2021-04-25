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تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح العجوزة، تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وذلك تأييدًا للحكم الصادر في 8 مارس الماضي بناء على دعوى أمام الجنح تقدم بها ممدوح عباس.
وكان ممدح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قد أقام دعوى أمام «الجنح» متهمًا رئيس نادي الزمالك السابق بـ«السب والقذف»، والحكم الصادر، هو حكم أول درجة.

وفي وقت سابق، تقدم «عباس» ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، و5 من موظفي الإدارة المالية بالنادي، متهمًا إياهم باختلاس 200 ألف جنيه من أموال النادى بعد التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية.

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