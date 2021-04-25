تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية





يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير فى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، لابورت.

خط الوسط: الكاي جوندوجان، فودين، رودري.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرليج، سيلفا.



