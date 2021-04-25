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شاهد.. السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، يرصد لحظة وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء.

ورافق الرئيس السيسي، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار.

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