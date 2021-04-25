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تأجيل نظر دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 2 مايو

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه.. لجلسة 2 مايو المقبل لحضور شريف الدسوقي بشخصه


وتعود وقائع التداعي إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، وادعى أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارًا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

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