عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة تحرير سيناء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".





وكتب "السيسي"، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات".



