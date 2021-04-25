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عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة تحرير سيناء
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:42 م
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".
وكتب "السيسي"، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات".
وأضاف، "فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".
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