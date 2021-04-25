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مرتضى منصور يتغيب عن جلسة الحكم في الطعن على تجاهل اللائحة الداخلية للزمالك

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تغيب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن حضور جلسة الحكم في الدعوى المقامة منه ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

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