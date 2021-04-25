Advertisements
السفير الصيني: دفعة ثالثة للقاحات مكونة من 400 ألف جرعة ستصل مصر خلال أيام
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:45 م
مارينا بشارة
Advertisements
صرح السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بأن الصين ملتزمة بدعم الجهود المصرية في مواجهة الوباء والتعاون بشكل عام، ولديها حرص شديد على تعزيز التعاون والتضامن مع الدول العربية والإفريقية بشكل خاص وفى مقدمتها مصر ومع الدول النامية بشكل عام.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم أن عدد الجرعات التي تم منحها للصين حتى الآن تبلغ حوالى 200 مليون جرعة، قائلا إنها نسبة ليست كبيرة ومع ذلك التزمت الصين بتعهدها رغم الصعاب.
وقال أن الصين قدمت حتى الآن 600 ألف جرعة لمصر على دفعتين، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة والتي تبلغ 400 ألف جرعة من المقرر أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أنه سيتم تقديم 500 ألف جرعة كذلك من لقاح سينوفاك لبيعها في مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصين حريصة على مواصلة التعاون مع مصر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements