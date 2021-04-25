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رسميًا.. الرئيس الإندونيسي يعلن غرق الغواصة المفقودة

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:44 م
غواصة
غواصة
وكالات
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، غرق الغواصة المفقودة في البلاد في بحر بالي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأشار الرئيس الإندونيسي، إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53، موضحًا أن "الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى"غارقة".

 

وقال الرئيس الإندونيسي: "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة وخاصة لعائلات طاقم الغواصة".

 

وكانت الغواصة KRI Nanggala-402 البالغة من العمر 44 عاما، فقدت يوم الأربعاء أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

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غرق غواصة اندونيسيا

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