تحت رعاية وزيرة الثقافة: قصور الثقافة تبدأ لياليها الثقافية والفنية الرمضانية بسور القاهرة الشمالى





تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض لياليها الثقافية والفنية الرمضانية بسور القاهرة الشمالى والتى تستمر حتى 24 رمضان وسط حشد جماهيرى التزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبحضور الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية .



وفى تصريح لها وجهت عبد الدايم الدعوة لجموع الشعب المصرى لحضور الفعاليات المجانية الرمضانية التى تنظمها هيئة قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى بعد أن توقفت العام الماضى نتيجة جائحة كورونا ، مشيرة إلى تنوع البرنامج الذى تم إعداده خصيصا ليضم مختلف الألوان الإبداعية للعمل على تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وقالت إن أجواء الشهر المعظم فى منطقة القاهرة الفاطمية تحمل مذاق خاص يجمع آصاله الماضى العريق بالثقافة والفنون المعاصرة .



وكانت الاحتفالات قد بدأت بافتتاح عدد من المعارض النوعية هى معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة، بجانب معرض الفنون التشكيلية الذى ضم عدد من اللوحات الفنية بخامات مختلفة ونماذج من المنحوتات والخزف والفخار، بالإضافة إلى معرض نتاج ورش ثقافة الطفل التى ضمت عدة أشكال فنية مختلفة خاصة بطقوس شهر رمضان فى مصر ، ومعرض للحرف البيئية والتراثية ومنها الحصير والنول اليدوى، ومعرض نتاج ورش اسابيع الشباب وضمت لوحات من الجلد والنحاس والأركيت، ومعرض ذاكرة الوطن الذى ضم باقة من التماثيل لأشهر الشخصيات الوطنية منها أم كلثوم، وعبد الوهاب، نجيب محفوظ، وأحمد زويل، عباس العقاد".



وعلى المسرح الرومانى أقيمت الفقرات الفنية واستهلت بالسلام الوطنى، أعقبه عرض فنى لفرقة أوبرا عربى بقيادة محمد مصطفى قدمت خلاله أوبريت متنوع عن ليالى رمضان الثقافية والفنية وانجازات الهيئة من افتتاحات لمنارات ثقافية جديد، والمشروعات القومية والوطنية ومنها انجاز العاصمة الإدارية، والحدث العظيم لنقل المومياوات الملكية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية منها "رمضان نور كل المواقع، مصر عروسة، قوم يا مصرى، بلادى بلادى"، كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة هيثم مدحت تضمن باقة من الأغانى منها "اهو جه يا ولاد للمجموعة، أم النبى لنرمين محمود، كوكتيل النصر للمجموعة، أم البطل شيرين شاكر، واختتمت الفرقة بميدلى الفوازير.