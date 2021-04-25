عاجل.. إصابة حسام البدري مدرب منتخب مصر بفيروس كورونا

أُصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بفيروس كورونا.





ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.





وكان منتخب مصر قد صعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جزر القمر ضمن مباريات التصفيات برباعية مقابل لاشيء على ستاد القاهرة الدولي.





ويذكر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم قرر منذ أيام منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.





وجاء القرار بعد ابلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.





ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.





ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر 2022.



