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في ذكرى تحريرها.. انتصار السيسي: ستظل سيناء أرضا مقدسة للمصري
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:55 م
هدى عبدالرازق
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عقبت السيدة إنتصار السيسي، على الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".
وقالت "السيسي"، "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم".
وأضافت، وفي ذكرى تحرير سيناء، "أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".
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