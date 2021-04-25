في ذكرى تحريرها.. انتصار السيسي: ستظل سيناء أرضا مقدسة للمصري

عقبت السيدة إنتصار السيسي، على الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".





وقالت "السيسي"، "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم".



