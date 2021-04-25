برلماني يطالب بوزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: حان الوقت لإنشاء وزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متابعا: لما لهذا الملف من أهمية كبرى لاسيما في ظل اهتمام الدولة به من خلال توقيع الاتفاقيات وكذلك صدور عددا من التشريعات.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.





وفيما يتعلق بالاتفاقية، أكد حسام المندوه، أن الجانب الألماني يؤكد أن مصر من أهم الشركاء في مصر والشرق الأوسط، موجها التحية لألمانيا على هذه الاتفاقية.





وأكد حسام المندوه، أن المشروعات الصغيرة تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، لما تقوم به من دور في زيادة معدلات النمو، وكذلك مواجهة معدلات البطالة المتزايدة.





وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاستفادة من تجارب الدولة السابقة في هذا المجال مثل الصين، لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة.





وأكد حسام المندوه، أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في المتابعة اللصيقة لهذه الاتفاقيات وكيفية تنفيذها.





واقترح النائب وجود تقرير ربع سنوي من وزارة التجارة والصناعة بشأن هذه الاتفاقيات حتى يكون هناك تأكيد بأن الاتفاقية موجهة للغرض الذي تمت من أجله.